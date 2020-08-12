記憶體模組廠宇瞻(8271)總經理張家騉表示，因疫情不利經濟活動，整體需求受影響較大，記憶體市況轉為供給大於需求，不過，疫情也帶動部分急單，未來的市場預測困難。

宇瞻今日於證交所舉行法說會，總經理張家騉表示，上半年因疫情影響智慧型手機需求，但帶動資料中心、筆電等需求；公司於上次法說會時，對記憶體展望原本樂觀，但疫情令全球經濟活動受影響，尤其消費型產品受影響大，DRAM市況已自第二季起轉為供過於求，恐影響至2022年的上半年；NAND Flash則是從7月起轉為供給大於需求的狀況。

第二季遇到疫情擴大，公司6月也降低庫存，尤其是消費型產品相關。營收比重部分，DRAM占營收比重43%，Flash占53%。

此外，針對中國大陸發展記憶體產業，張家騉表示，中國大陸的技術相較國際大廠的技術仍有距離以及專利的卡關，但中國在地生產的記憶體供應鏈勢必會發生。

針對後疫情商機，隨著疫情發生改變生活，公司看好5G、無接觸、遠距需求，以及AIOT、宅經濟等五大運用；實例已進入智慧長照等領域，另外也打造高階電競的ZADAK新品牌。

因疫情影響銷售以及平均銷售價格下滑；宇瞻第二季營收16.92億元，毛利率降至16.5%，營業淨利7392萬元，淨利歸屬母公司業主5698萬元，基本每股淨利0.57元。7月營收6.55億元，年增12.81%，前7月營收43.12億元，年減0.1%。

上半年營收36.56億元，年減2.11%；毛利率19.26%，仍高於去年同期的16.51%；營業淨利2.68億元，淨利歸屬母公司業主2.11億元，年增49.32%；基本每股淨利2.1元，優於去年同期的1.41元。

第一季受惠低價庫存以及市場需求熱絡，記憶體模組廠獲利均強勁成長；宇瞻第一季每股獲利1.53元創下單季新高，受惠產品價格上揚，單季毛利率達21.63%，比去年同期上揚6.31個百分點，帶動獲利更優於營收表現。

宇瞻2020年1-3月營收約19.64億元，單季毛利率21.63%，營業淨利1.94億元，淨利歸屬母公司業主1.54億元，年增率129.71%，EPS 1.53元。

(時報資訊)