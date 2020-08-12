鴻海（2317）今（12）日召開法說會，財務長黃德才表示，由於新款手機上市遞延，預期2020年第三季合併營收將季增個位數、但年減雙位數百分比。董事長劉揚偉則指出，包括伺服器、零組件產品、半導體、汽車零組件等4類產品，為集團近期重要成長動能。

對於四大產品第三季展望，黃德才指出，消費暨智能產品因新冠肺炎疫情造成新機種上市遞延，預期營收將季增個位數、但年減雙位數百分比。雲端網路產品營收預期將持平第二季、年增個位數百分比，其中雲端服務商（CSP）需求將維持第二季高速成長動能。

而電腦終端產品第三季營收預期季增、年增均個位數，其中PC、平板需求延續第二季穩健成長動能。至於元件及其他產品營收則預期季增雙位數、持平去年同期，其中機構與光學元件將較第二季顯著成長。

對於鴻海近期重要成長動能，劉揚偉指出，第一是CSP伺服器需求。他指出，鴻海伺服器出貨量向來是台灣第一，去年營收逼近1兆元，其中約30％來自CSP。預期CSP下半年成長動能將超越上半年，全年可望繳出雙位數成長動能。

其次為零組件產品，劉揚偉指出，去年零組件產品營收近1兆元，遍及機構件及散熱模組、光學、電、印刷電路板（PCB）及半導體等各主要電子元件，為創辦人郭台銘耕耘多年的CMMS新商業模式成果。

第三是半導體，劉揚偉指出，集團去年半導體產品總營收近700億元，應可排進全台半導體企業前10大。其中47％為設備及製程服務、34％為IC設計、15％為封測、3％為IC設計服務，且近年來已架構垂直整合能力，相信未來成長空間巨大。

第四是汽車零組件。劉揚偉表示，集團去年汽車零組件營收已達95億元，其中汽油車與電動車占比約為56％與44％，客戶幾乎遍布各大車廠與零件廠，切入LCD顯示模組、智慧液晶鑰匙、車體結構部件、車用連接器、車用鏡頭、車機軟件、車載電子、雲端服務等領域。

此外，鴻海攜手工業電腦廠凌華，已於7月30日登記設立合資子公司法博智能移動（FARobot），初期實收資本額2億元，由鴻海持股51％、凌華持股49％。劉揚偉表示，法博智能移動日後將在自主移動機器人（AMR）產業扮演重要角色。

(時報資訊)