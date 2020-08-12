中磊(5388)今(12)日召開法人說明會，第二季每股賺0.97元，累計上半年每股賺1.32元，展望下半年，總經理王煒表示，營運將逐步墊高，下半年可望比上半年更好，預計在疫苗問市前疫情應該是維持常態，中磊得產能也會隨時調整。

中磊第二季營收為92.5億元，較去年同期營收67億元、年成長38%，亦較第一季成長36%，單季營業利益達2.9億元，年增長28%，第二季歸屬母公司稅後淨利為2.4億元，較第一季季稅後淨利大幅成長177%，亦較去年同期成長34%，以加權平均股數約248百萬股計算，第二季每股稅後盈餘達0.97元。

中磊上半年合併營收為160.6億元，較去年同期營收131.8億元，年成長率達22%，累計上半年營業利益為3.95億元，上半年歸屬母公司稅後淨利為3.3億元。以加權平均股數約248百萬股計算，累計上半年每股稅後盈餘達1.32元。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，對網通產業而言卻帶來了契機，遠距辦公、視訊教學帶動資料傳輸量倍增，寬頻已為日常生活必須，因應客戶需求，中磊迅速建構多元生產據點，集團產能現包括台灣、蘇州及菲律賓等地，展現高度營運效率。

總經理王煒表示，中磊毛利率今年第一季受到疫情衝季相對不穩定因素，惟大陸上工後恢復速度令人驚訝，短期就全部恢復，展望下半年，保持樂觀態度，可望步步墊高，受到疫情影響將更努力，下半年可望比上半年更好，但不確定因素仍在，但在疫苗問市前疫情應該是維持常態，中磊得產能也會隨時調整因應。

至於5G，王煒表示，目前看到5G投資沒有減緩，下半年會發表5G一系列產品，預計明年可以看到5G的營收，5G兩大重點包括用戶端設備、小型基地台。中磊也將持續強化全球佈局，除原有主力市場北美、歐洲、日本外，並積極拓展新市場如拉丁美洲、印度、東南亞等。同時，中磊投入新技術領域，包括小型基地台、商用網通設備、智慧能源、智能醫療、M-IoT行動物聯網等應用，貢獻將逐漸發酵。

(時報資訊)