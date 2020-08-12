國泰金(2882)旗下國壽今年度再次得標「學生團體保險」，也是連續4年承作學生團體保險，與教育部共同守護300萬高中職以下學生及幼兒園幼兒。國壽指出，由5,500名服務同仁組成的學保服務團隊，持續提供優質的服務與完善的保障。多元、便捷的繳費管道及理賠申請方式一直以來都是國壽特色之一，透過行動理賠，學生家長日後僅須提出一份申請即可完成多項理賠申請。

國壽表示，過去「學生（童）團體保險」為商業型保險，由政府公開招標並以保費低者得標，得標的保險公司需自負盈虧。但在低保費、高理賠率等因素下，保險公司常因虧損而降低承作意願。

為使學保制度更加完善，並讓學生獲得更好的保障，教育部近年來經與產官學各界會議研商，陸續完成學保條例訂定與三項子法審訂及公告，今年8月起學保改為「政策型保險」。

「學保新制」正式啟用，未來由政府負擔盈虧，保險公司則提供學保相關服務（如承保作業、代行收取保費、代行理賠給付等）並收取行政作業事務費。若有理賠爭議，政府委由專責的爭議處理機構負責協助調處。

在其他主要新制方面，經濟弱勢（低收、中低收入家庭）學生方面，未達500元醫療理賠，可依條款給付。醫療保險金、失能保險金、生活補助保險金及集體中毒保險金之受益人，為被保險人本人。身故保險金受益人為被保險人法定繼承人，繼承人順序適用民法繼承編相關規定。

過去流產或分娩及其支出掛號、門診費用列為不給付的除外項目，新制則可以申請理賠。有關保費的部分，109學年度每人保費依教育部公告為525元，其中三分之一由政府負擔；三分之二由家長負擔。

(時報資訊)