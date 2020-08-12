苗栗縣造橋火車站為無人管理車站，設有天橋供旅客穿梭2月台，但鄉親認為天橋不便民希望增設電梯，經縣議員、立委向台鐵反映，多次會勘後，台鐵同意新建天橋與電梯，並拆除舊天橋，現已完成規畫，8月初尋求地方配合，鄉長黃天貴表示，有熱心村長與民眾願意協助急難安撫，只盼台鐵早日動工。
造橋火車站為百年驛站，日據時代初設時為木造小站，後改建成為「台灣第一座混凝土平頂建築」，風光一時，如今成為珍貴的歷史資產。為方便旅客穿梭1、2月台，天橋設於車站南方，不過民眾反映樓梯坡度設計太陡又太長，對於老弱婦孺及攜帶大件行李的旅客，行走起來吃力又不方便。
造橋鄉長黃天貴指出，經縣議員宋國鼎、立委王婉諭反映民情，台鐵多次派員現勘，於8月初與鄉公所等有關單位達成初步共識「願意增設電梯」，預計拆除車站南方的舊天橋，另在北方興建天橋與現代化電梯，現已完成規畫，總經費初估為4500萬元。
不過造橋車站無人管理，監控系統又集中於竹南車站，就怕電梯突然發生故障等，人員趕赴搶修需要時間，台鐵因此希望地方配合緊急事故通報與安撫工作，黃天貴表示，公所雖非鐵路專業管理人，但地方鄉親很熱心，家住車站附近的造橋村長江昌華已表示願意協助，希望台鐵盡快動工，讓鄉民乘車更便利。
(中時 )
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