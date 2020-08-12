新冠肺炎（COVID-19）病毒流竄，民眾不敢出門，導致許多店家、餐廳門可羅雀。一鄉民在PTT發問，質疑天母的3間百貨公司為何不動如山？引發網友熱烈討論。

天母目前有3間百貨公司插旗，分別為歷史最悠久、忠誠路上的大葉高島屋，以及天母東路的新光三越，還有中山北路六段的SOGO。鄉民認為，許多人說天母商圈沒落，士林、北投居民寧願搭捷運到中山站逛南西商圈，也不去天母，「為什麼這3間百貨還活得好好的？」

網友回應，廠商在商言商，若真的業績不佳，早就撤退了，還會留在那邊嗎。在地網友補充說明，天母商圈自成一格，百貨主顧客多是社區居民，「平常就一堆媽媽婆婆，不輸東區」、「大葉高島屋假日人超多，美食街都找不到座位」。

還有專業網友指出，百貨業雖看重「提袋率」，但「客單價」也深深影響績效，兩者都很重要。天母人消費能力強，隨便一筆可能都是逾萬元交易，自然能支撐百貨公司業績。

(中時新聞網)