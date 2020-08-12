大同公司經營權爭議進入第二階段，兩市場派遞交的股東臨時會申請文件，經濟部在函詢金管會意見，今（12）下午4時公布決議，核准欣同召開，預計要在11月30日前完成召開，及向經濟部申請公司變更登記。

大同公司6月30日召開股東會，剔除掉部分股權，引發爭議，在經濟部駁回大同公司的董事變更申請案後，大同市場派分為兩派提出股東臨時會申請。市場派之一、欣同投資顧問董事長林宏信在7月9日以公司法第173條第4項提出召開股東臨時會申請，而另一大同市場派股東王光祥以投資公司羅德、三雅、競殿等三個法人股東身分，趕在7月16日前將申請案件送進經濟部，申請理由一樣是公司法第173條第4項。

公司法第173條第4項「董事因股份轉讓或其他理由」導致董事不為召集或不能召集股東會。經濟部表示，大同的兩份函覆內容主張均相同，主要有兩點，反駁市場派的陳述意見，強調目前大同公司董事會仍可正常，沒有失去召集股東臨時會的能力，以及再次重申6月30日股東會剔除的部分股東投票權，是依法有據。

(工商 )