林姓男子受他人委託，向洪姓男建商討取工程款4億餘元未果，於是在今年7月初強押洪男到南投縣一處小木屋，逼迫洪男簽下債權協議書。警方於同月11日循線救回洪男。檢方偵訊後，依法起訴林男等4名同夥男子。

檢警調查，35歲林姓男子為了跟蹤64歲洪姓建商，他先於今年6月在洪男的車上裝設追蹤器。在得知洪男要搭高鐵，並將汽車放在高鐵旁一處停車場，於是找了另3人，一起強押洪姓建商到南投縣國姓鄉一處小木屋。

林男等人為了躲避警方追查，共找了3部汽車作案，還故意走省道，分別落腳在嘉義縣溪口鄉、中埔鄉與六腳鄉等處，最後開車到南投國姓鄉這處小木屋。

林男等人還對洪姓建商蒙面，限制其行動自由。直到7月11日，為了讓他書寫債權協議書，才對其鬆綁。警方在當天晚間攻堅成功，救回洪男。警方在現場逮捕林男、張男等4人，找到作案模擬槍、膠帶及繩索等證物。

警方逮人後，訊後將林男等人移送橋頭地檢署。檢察官偵查終結，以《刑法》傷害罪、剝奪他人行動自由與強制等罪，對4人提起公訴。

(中時 )