邱建富電愛檢方以妨害性自主案偵辦中。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

邱建富電愛檢方以妨害性自主案偵辦中。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨縣黨部主委邱建富在9年前和一名D奶美魔女「電愛」鹹濕對話被公開，女方以當時是市長非常要求他電話裡呻吟，幫忙安插到市公所職位，提告邱建富涉觸犯刑法「利用權勢或機會猥褻罪」，彰化地檢署證實確實有接到告發，目前以妨害性自主案件偵辦中。

檢方證實，5月接到提告邱建富涉嫌利用職務對某女有電愛等犯行，但並非是D奶美魔女自己提，檢方以證人傳訊美魔女及傳訊邱建富，但事後女方也提告邱建富涉觸犯刑法「利用權勢或機會猥褻罪」，目前以防害性自主案件偵辦，是否利用權勢而有猥褻行為，還需要在釐清。

鹹濕對話，在一些私人網路流傳，掀起相當的震驚，女方投訴市長那時非常瘋狂，每天打電話要我呻吟，為了他承諾的事情才做，包括邱對她說「你那迷人的雙峰傲人的身材很喜歡」、「好想跟你睡」。但是市長許許承諾都沒做到，但但每天幾乎電話呻吟，服務3小時，連出國也照作。

檢方初步調查，女方指和邱有「電愛」，是否利用權勢而有猥褻行為還需再釐清。

邱建富出面澄清，他從未見過這個人，連是男、是女都不知道，哪裡有什麼男女關係，根本是詐騙集團，還要搶索50萬，是詐騙，是有人要拉他下馬，政治意圖非常明顯，如果和女有不正常關係就退出政壇。

精神之戀也有罪嗎？意淫比真淫還恐怖嗎？這也是網友熱烈討論的話題。

綠營立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶等都指出，事件爆開，對民進黨有很大的傷害，政治人物應該要謹言慎行，不要辜負支持者的期待，距離選舉也很有兩年多，還很久，案件已經進入司法調查，希望盡快還他、或她清白。

(中時 )