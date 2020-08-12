政府規定，大型重型機車必須停在汽車停車格內、繳汽車停車費；不過遇到車位一位難求時，看到重機佔了一個車位，有些車主竟會不爽，做出不理性行為。一名木柵重機車主，將愛車停在河堤邊汽車停車格4天，前後輪被割得慘不忍睹，讓他忍不住大罵「鼠輩」。

這名車主在臉書《木柵社團》貼出愛車慘照，表示政府規定大型重機要停在汽車停車格，他將自己的黃牌重機停在河堤邊汽車停車格4天，每天照繳停車費，結果前後輪被割花。不幸的是，請警察會勘確後發現，攝影機角度拍不到而無法揪出這鼠輩。

這名車主說自己沒有生氣，只覺得侮辱了文山區文教區的好人文美名。他也無奈表示會繼續停，因爲這是政府的規定，又不能停機車格，所以只能停繼續汽車格，繳跟汽車相同的費用。

眾多社團團員看到原PO愛車的慘況，也紛紛表示「又沒有違停 破壞人家的輪胎很缺德」、「不氣不氣！文山區偶爾會有低級的鼠輩，之前紅牌重機依規定調在騎車格繳費一天過後坐墊被觸煙頭車身被淋檳榔汁#當花錢消災抵小人」、「對方可能買不起重機...」；

「以前有過大CB路過 話說眼紅大型重機的人還不少」、「建議政府開放重機停機車格和機車停等區，我們不想和四輪的搶車位，也不想紅燈依規定停下來堵住要進停等區的白牌機車」、「四輪覺得機車就該停機車格 報警然後抓到人民事訴訟，別和解給他背案底」。

(中時新聞網)