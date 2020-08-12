大龍新城漏水處貼上「發現漏水點待觀察」字條。（譚宇哲攝）

北市副市長黃珊珊視察大龍新城住戶窗框漏水改善情形。（譚宇哲攝）

北市大同區的大龍新城國宅今年2月交屋後多處逢雨必漏水，甚至有牆面油漆龜裂、門板破裂掉漆等問題，市場處日前搜集多茶190項缺失，至今未完全解決，住戶抱怨不斷，副市長黃珊珊12日視察時坦承結構問題及施工瑕疵，承諾住戶會要求營造商2個月內改善所有問題，否則將扣押6000多萬的工程尾款。

黃珊珊今天下午率產發局長、市場處長、新工處長等官員前往大龍新城國宅視察缺失改善情形，並舉辦記者會傾聽住戶陳情，視察過程中戶外並未下雨，13樓走廊天花板、牆面仍有明顯水痕及壁癌，樓梯間牆面也有潮濕滲水，皆貼上「發現漏水點待觀察」字條。

13樓住戶董先生抱怨，大龍新城交屋後問題層出不窮，每逢下雨，許多住戶室內窗框漏水，公設區域的樓梯間牆壁、天花板也漏水，漏水處滿是水痕、壁癌，廠商抓漏竟多是用水泥漆或矽利康修補，補了又漏，窗框增設雨遮後也仍有其他住戶漏水，之前還有住戶電箱、廚房插座也漏水，「差點沒電死人！」

大龍新城頂樓水箱水錶機房仍有漏水。（譚宇哲攝）

大龍新城管委會主委曾一峰表示，社區目前已有73戶入住，住戶陸續反映漏水及冷氣通風率不佳等設計相關問題，建築施工設計品質仍有待市府協助改進。

市場處指出，日前統計住戶提出的缺失共計190處，占比最大宗的是排水、設備滲漏水，其次則有門窗開關不順、設備零件損壞、牆面或木門龜裂等，已通知廠商協助改善96項缺失，尚有68項缺失待改善，26項非屬缺失，目前每周五定期開會追蹤改善進度。

大龍新城公設區天花板壁癌、水痕清晰可見。（譚宇哲攝）

大龍新城住戶反映多項缺失。（譚宇哲攝）

市議員陳怡君當場請黃珊珊簽署「不漏水保證書」，黃珊珊收下後表示，簽不簽不是重點，重點是要解決問題，如果2個月後問題未改善，「議員可以把我叫上質詢台。」

黃珊珊表示，市長柯文哲親自交代她來看大龍新城，查明相關缺失修不好的原因，住戶窗框普遍性漏水，表示設計或本身結構有問題，不是單純小缺漏，新房子照理說不該漏水，目前已找出水表接縫處漏水並改善，等大雨的時候會再觀察。

黃珊珊強調，市府責無旁貸，營造廠還在保固期間，而且相關尾款都還在市府手上，就算營造廠不負責，市府還是得負責，會把事情做到最好；她也承諾，未來每周會抽空到社區開會，掌握改善進度。

(中時 )