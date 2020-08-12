路透12日報導指出，美國總統川普上周簽署行政命令，禁止短影音社群應用程式TikTok之後，可能導致TikTok被AppStore與GooglePlay的應用程式商店下架，而廣告商在該TikTok刊登廣告也可能被視為非法。

川普6日簽署行政命令，稱應用程式TikTok與微信（WeChat）對美國國家安全構成威脅，要求禁止國際版抖音TikTok的母公司「字節跳動」必須在45日內達成出售業務的協議，否則該應用程式將遭下架。行政命令也禁止美國人或企業與該公司進行生意往來，不過內容卻未具體說明該如何禁止生意往來。

路透引述白宮文件指出，華府考慮封殺TikTok在美運作的關鍵手段是禁止Tiktok在app商店上架、禁止商家在TikTok賣廣告、甚至限制用戶接受下載TikTok的服務條款。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心 」（CSIS）的網路安全專家詹姆斯．劉易斯（James Lewis）表示：「如果TikTok想要繼續成長，這些規則會是巨大的阻礙。」但他也補充，美國政府可能無法阻止美國用戶從外國網站上下載TikTok。

TikTok正計畫最快在11日對川普政府提起聯邦訴訟，認為這項行政命令所援引的「國家安全理由」豪無根據且沒有給予公司回應的機會，違背美國憲法，白宮則未對此訴訟發表相關評論。

中國外交部發言人趙立堅回應相關問題時表示，美國對非美國企業如TikTok的打壓是濫用國家力量的霸凌行徑，並呼籲美國停止對有關企業的無理打壓和歧視性限制。

(中時 )