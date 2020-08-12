俄羅斯日前宣布成功製造出全球首支新冠肺炎疫苗，總統普丁更是指出，已讓自己的親生女兒施打，我國中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今聽聞此舉盛讚非常勇敢，但仍強調製造疫苗時仍須考量安全性，因此仍有一段路要走。

陳時中說，各國若有重要人物對於臨床階段的疫苗施打是相當勇敢的行為，但疫苗必須經過很正確的評估，目前尚不清楚俄羅斯的疫苗有沒有經FDA通過，但一般在疫苗上，必須考慮中和抗體產生是否能產生足夠的防衛力量，以及維持多久？有無相對副作用？是否會產生相關免疫風暴等，這都有一些討論空間。

陳時中說，國際上有關疫苗的人體臨床試驗都沒有完成，暫無明確答案，未來在疫苗上，相信各國政策方向都會是根據疫情的緊急情況來授權使用，例如非常緊急的國家，可能會在第二期臨床試驗時就針對風險高的病患來打，但為確保安全性，最好還是要先了解疫苗所產生的副作用。

陳時中解釋，民眾關心施打疫苗後是否就能通行無阻，但一般到臨床第三期後才會有真正的感染環境能確認是否有保護力，但大部分第三期都沒有做完成，因此從台灣的角度來看，未來施打疫苗時，所產生的抗體也要用本土的資料來觀察，確認安全性後才能上路。

(中時 )