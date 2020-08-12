高雄巿長補選投票不到72小時，民進黨候選人陳其邁12日請來前副總統陳建仁一同到三民區掃街，對於聲援香港，陳其邁除了重申壯大民主就是撐香港最好的方式，也提到未來當選巿長，會讓高雄成為港人第二個家。
陳其邁指出，他已經講過很多次，在擔任行政院副院長時，他就負責協調對於幫助港人，包括行動專案跟整個專案辦公室的成立，這也牽涉到中央怎麼樣具體的、在人道救援跟人身自由保護上的相關政策跟規畫。
至於入主高雄巿政府後，有什麼樣具體的作為？陳其邁說，地方是直接負責執行的單位，所以未來的高雄市政府，他也希望能夠提供港人非常具體、有必要的，在人身自由、生活上的需要協助，讓高雄成為他們第二個家。
被問到，對手認為他與其登廣告，不如去修難民法，陳其邁回應，他登報的廣告講的非常清楚「用台灣的民主撐自由的香港」，假如台灣的民主能夠愈茁壯，自然而然在香港民主改革的運動也會更努力。
他說，人沒辦法到香港，但全世界很多年輕朋友，或台灣人都非常關注，當隔壁的香港民主受到挑戰，我們當然挺身而出來支持。民主的壯大、落實，絕對是撐香港最好的方式，而不是藉由到中聯辦的道路，才能讓香港更民主、更自由。
(中時 )
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