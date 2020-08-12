日經新聞報導，隨著中國大陸扶持本土晶片業者，據傳兩家陸廠，為了發展先進的晶圓技術，從台積電(2330)挖角上百名工程師與經理人。針對此，台積公司回應，近年人員流動率低於5%，在健康流動率水準內，會持續留才和育才。

日經新聞12日報導，消息人士透露，陸廠武漢弘芯半導體和泉芯集成電路均由前台積公司高層領軍，兩家公司分別從台積挖走50多人，想要打造14和12奈米晶圓製程技術。14、12奈米製程落後台積電製程技術2~3代，仍是中國大陸最先進的製程。

武漢弘芯去年延攬剛卸下中芯國際獨立董事、台積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長，只是今年來，弘芯傳出現財務危機，以及蔣尚義倦勤的消息。

台積電並未對上述挖角訊息正面回應，僅表示，人才是台積電最重要資產；隨著公司不斷擴大投資，持續精進技術創新能力，員工一起創新技能並開拓視野，也與員工共享成就與利潤，台積電近年流動率在5%以內，略低於5%至10%的健康流動率，公司將會持續致力於留才和育才計畫。

(時報資訊)