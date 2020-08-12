鮮活果汁-KY(1256)第二季合併營收新台幣9.09億元，年減12.83％，受惠產品組合優化及高毛利產品出貨成長，第二季毛利率達45.67％，營業利益2.65億元、稅後淨利2.12億元，則分別較去年同期成長5.30％及14.43％，EPS6.26元，為單季歷史新高表現。不過，受新冠肺炎影響第一季營運表現，上半年合併營收12.75億元、營業利益2.89億元、稅後淨利2.24億元，分別較去年同期減少26.28％、20.96％及19.04％，EPS 6.61元。

若以銷售產品區分，果粒類產品的出貨成長表現較佳，鮮活指出，果粒類產品以高毛利產品為主，營收占比拉高因此帶動公司毛利率提升，主要原因來自於，公司深諳各手搖茶品牌業者期望產品與眾不同，秉持提供客戶客製化且少量多樣化選擇而得勝出。

展望下半年，隨著大陸疫情趨緩，加上旺季效應加持，營運表現可望優於上半年；惟新冠肺炎疫情難以輕忽，公司仍持續關注疫情的發展及審慎評估對營運可能造成的影響。

(時報資訊)