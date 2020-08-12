華碩（2357）今舉行法說會，H1的EPS達8.4元，較去年同期的5.2元，年增逾6成，H1毛利率為16.4%，營益率為5.2%，稅前淨利達62.03億元。值得一提，華碩第二季匯兌利益達15.99億元新台幣，遠優於首季近20億元的匯損。華碩共同執行長許先越表示，新冠疫情後會產生新常態，全球PC需求會回到2位數的成長。

華碩第二季營收年增近2成，主要受到市場強勁需求，來到850.7億元，毛利率16.3%，營業利益率5.7%，單季稅後淨利翻倍、達53.15億元，EPS為7.2元。華碩也預告，手機新機種將陸續出貨，新手機毛利率約可達21%。

第二季華碩的出貨情況，MB及繪圖卡出貨年增約15%，電競PC出貨年增4成，Chromebook出貨年增大於3成，商用PC年增約25%。

華碩預估第三季的PC出貨季增3成，零組件（MB、繪圖卡）出貨季增約1成。上述兩者的出貨年增約可達2成。

(時報資訊)