前總統馬英九日前發表「兩岸關係與台灣安全」演講，指中共攻台是「首戰即終戰」，且美軍根本就不可能來，遭綠營人士連日砲轟「投共」等等。國民黨革實院長羅智強指出，「首戰即終戰」最先出自蔡政府國防部資助的「國防安全研究院」在2018年12月13日發表的評估報告，至今在該院官網仍可下載。他酸說，莫非該院院長馮世寬、國防部長嚴德發早已「投共」？綠營有沒有覺得自己臉頰熱熱的？

羅智強說，馬英九提及若兩岸衝突，中共的戰略是「首戰即終戰」，民進黨大跳腳，紅帽再度滿天飛。可是「Xi」總統，這句話最先的出處是蔡英文政府資助的「國防安全研究院」耶！所以，蔡英文政府資助的國防安全研究院為匪宣傳嗎？搞了半天，原來最用力的中共同路人是蔡英文，難怪阿札爾要把蔡總統唸成習總統了蔡習一家親嘛！

他說，他來幫大家歷史科普一下，「兩岸如果發生衝突，對岸的戰略就是要首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定，形成終戰之勢」，早在 2018年12月14日就有媒體報導，報導者還是美國政府出資成立的「美國之音」。而「美國之音」的報導，是引述蔡英文執政下的國防部所資助的「國防安全研究院」，在2018年12月13日發表的一份「2018 中共政軍發展評估報告」。

羅智強說，國防安全研究院的全名是「財團法人國防安全研究院」，蔡英文愛將「大鵬」馮世寬當時是該院董事長，當時的國防部長是嚴德發。是蔡英文的兩個國防部長耶，他們都投共了嗎？這一份的研究報告全文還可以在國防安全研究院的官網下載。

羅智強酸說，好了，遠方又再度傳來一陣陣清脆的巴掌聲，蔡英文和民進黨，有沒有覺得臉頰熱熱的？

(中時 )