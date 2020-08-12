一對年近80歲的老夫婦，11日下午4時許，共乘電動代步車，在大雨中誤開進竹東台68號東西向快速道路，竹東分局接獲報案立即派員趕赴現場，在熱心貨車司機的幫助下，將該對老夫婦及電動機車載回竹東，順利化解交通危機。

二重埔派出所警員李泓毅、陳冠燁獲報後，沿路由西往東搜尋，在東西向近國3附近路段，發現這對年近80歲的老夫婦，駕駛電動代步車誤闖快速道路。

當時雨勢很大，員警擔憂老夫婦因視線不佳導致交通事，決定馬上載送2人離開，由於老夫婦年事已高，無法以國語順利溝通，在報案的謝姓貨車司機熱心協助翻譯下，終於說服兩人乘坐上巡邏車。

謝姓司機也決定好人到做底，以他駕駛的小貨車運送該輛電動代步車，在警車及小貨車一前一後護送下，將老夫婦平安送返竹東，老夫婦也頻向警方及貨車司機道謝，表示以後會多加注意，不會再誤闖快速道路。

竹東分局表示，快速道路屬特殊道路，僅有指定的車輛方能行駛其上，駕駛機慢車誤闖快速道路，依據依道路交通管理處罰條例第33條規定，可裁罰新台幣900至1800元罰鍰。呼籲用路人駕駛機慢車時，務必遵守相關交通標誌，避免誤闖快速道路，以策自身及他人交通安全。

(中時 )