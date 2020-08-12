兆豐銀推億級高端理財，培訓行員成專業主播。兆豐銀行為搶攻高端理財市場，繼今年初為資產超過億元的財富管理高端客戶打造「MegaLux Club」理財會員俱樂部後，現在再接再厲，為滿足高端客群收看影片的需求，再升級「尊爵」服務，宣布推出「Mega FOCUS Channel」財經頻道之外，更從兆豐內部培養行員作為專業財經主播，該培訓自家行員作為財經專業主播打造財經影音服務的作法，可說開公股銀行財管業務先河。

兆豐銀也宣布，將先透過LINE、FB兆豐銀行官方帳號，放送全新推出的影音服務，來測試水溫。兆豐銀指出，上述高端理財將提供會員獨享數位理財平台、專屬理財優惠、全球禮賓秘書等三大特色服務，推出以來反應熱絡，如今希望能讓會員可以線上收看精闢的市場分析及最新的金融趨勢，以掌握國際市場脈動，因此再推出影音的財經服務。

兆豐銀行特別為高端客戶打造了「MegaLux Club」最高級財管俱樂部，對會員採邀請制，會員受邀加入即可享有行動銀行專屬數位平台、每日更新市場投資訊息、限量獨家理財商品線上申購免手續費、各項銀行業務手續費優惠等多項金融服務。

另外，為滿足會員日常生活多樣化的需求，兆豐銀還提供24小時專屬資深客服團隊接聽服務，引進「高端禮賓秘書」，範圍涵蓋健康管理、藝文娛樂、餐廳代訂、飯店住宿、旅遊資訊、國內外交通、VIP門診安排、專屬醫療諮詢等多項客製化服務，會員只要1通電話，便有禮賓秘書安排專屬服務。

而考量許多高資產客群為企業主或跨國企業高階專業人士，常有差旅需求，因此在上述高端客戶服務的項目裡，也包括了尊榮機場接送、高鐵商務車廂升等及環宇通關服務等尊榮禮遇。

兆豐銀行投資顧問團隊表示，後疫情時代下的投資環境，市場訊息千變萬化，面對劇烈變動的金融市場，投資人如何快速方便的接收正確的財經資訊及投資建議，便顯得至關重要，而影音服務的推出，主打客群是「沒時間看文章的投資人」，可藉由建置於「MegaLux Club」專屬的數位理財平台上的「Mega FOCUS Channel」影音服務，隨時掌握市場即時資訊。

(工商 )