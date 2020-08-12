行政院政務委員鄧振中今（12）日上午出席工商時報「壯闊東協，台商雄起」論壇時指出，工商時報花了很多時間、找來各個重量級來賓交換意見，論壇非常精彩，盼多做資訊交流、幫助台商。

鄧振也強調，另一個主辦單位中華徵信所，長年來針對東協做全面調查發布「2020東協台商一千大調查」，讓外界深入了解台商活動範圍，這是很有價值的調查報告。

總統蔡英文在第一任期2016年5月20日上任後，積極推動新南向政策。鄧振中指出，台灣各階層都有響應，近年來看到很多台灣與東協不管是人流、物流、金流等交流情況都在擴大、加深，而台灣政府與東協政府間往來也順暢很多，這些都奠定台灣長遠發展基礎。

鄧振中認為，如果在台灣各地跟陌生人攀談，運用東協國家的經驗，很快就能創造共同話題，很多人去過東協旅遊或親戚在當地工作，這也是新南向政策成功的指標。

近幾年不少台商離開家鄉到東協發展，鄧振中表示，企業界都知道這不是件容易的事，為了讓台商在當地更順利，雙邊資訊需要更流通，政府可依照資訊、解決企業在當地遇到的困難，所以透過論壇做資訊交流，對政府與企業非常有幫助。

(工商 )