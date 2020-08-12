財長蘇建榮今（12）日上午出席工商時報「壯闊東協，台商雄起」論壇時表示，總統蔡英文自2016年上任後，積極推動新南向運動，從經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結等四大面向著手，台灣跟東協、南亞、紐澳等國家以互惠互利為目的，建立經濟共同體意識，目前已發揮其綜效。

近年來因中美貿易戰與疫情，很多國家把供應鏈移至新南向國家，蘇建榮強調，這個趨勢，政府老早就看到，持續推動新南向政策呼應，財政部也提供各項措施。

在稅務方面，蘇建榮指出，現在台灣跟新南向國家簽訂的所得稅協定，包括印尼、印度、澳洲、紐西蘭、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等八國，只要台商事先到當地代表處申請，就可避免雙重課稅。

蘇建榮表示，根據統計，這八個國家總投資額約占台商新南向投資額90％，八國貿易額占新南向貿易額比例也有85％，已涵蓋大部分需求，台商所得稅負大致都能避免雙重課稅。

除此之外，在財務方面，蘇建榮表示，截至6月底，財政部督導的公股銀行在新南向11個國家設有1個子行、35家分行、19家支行、20個辦事處，總共有75家機構提供台商充分融資，給予台商充分融資，特別是向在地銀行取得融資不易時，可即時伸出援手，授信總額約新台幣6千多億元，去年各公股在新南向海外分支機構稅前盈餘達55億元、年增48％，顯見深耕有成。

而財政部旗下的輸出入銀行和新南向11個國家、45個銀行簽署融資協定，台商在當地皆可獲得融資協助。

此外，財政部配合行政院「歡迎台商回台投資行動方案」設置境外資金專法，蘇建榮指出，專法上路將近一年，目前已磁吸2,019億元資金回台，幫助台商以台灣為基地、攜手新南向，走向全世界。

(工商 )