中國驗船中心(CR)正式發布「船舶液化天然氣(LNG)燃料就緒準則」，以因應LNG燃料日漸成為船舶的主要替代燃料，此準則可為欲使用LNG作為燃料之船舶提供設計及佈置之規定。

該中心指出，依據國際防止船舶污染公約(MARPOL)之規定，自2020年1月1日起，國際航線船舶須使用硫含量不超過0.5%(m/m)之低硫燃油，此規定的實施大幅提高船用燃油的成本；為此，許多船東開始評估其他清潔替代燃料，而當中屬LNG燃料為最佳可行之替代方案，燃燒LNG幾乎可以減排100%的硫氧化物、85%之氮氧化物和25%的二氧化碳，而且沒有顆粒排放，有利於環境保護，再加上LNG逐漸展現其價格競爭力，許多船東紛紛考量船舶未來使用LNG燃料的可行性，進而產生船舶LNG燃料就緒之需求。

驗船中心因應這樣的需求，發展「船舶液化天然氣(LNG)燃料就緒準則」，以提供業界相關設計與佈置標準，幫助船東不論於新造船或船舶改裝設計階段，都可先為船舶預留未來使用LNG燃料之擴充性，並且提供技術審圖及設備安裝檢驗服務。

該「船舶液化天然氣(LNG)燃料就緒準則」考量所有設計過程中可能產生的相關技術問題，將設計審查分作三個階段，船東可依自身之需求選擇符合至第一、第二或第三階段，簡易說明如下：

第一階段：構想設計審查。此階段船東需送審一般佈置圖及與LNG有關之系統初步規畫書，以評估使用LNG燃料的船舶基本性能需求，並且確認構想設計的合適性。

第二階段：基本設計審查。船東需提供所有與LNG有關之系統規格及佈置，以供檢視各系統之設計能否符合船級規範及國際公約的要求，船東可依據審核之結果提供予船廠，以便作為日後進行施工之主要依據。

第三階段：細部設計審查。此階段乃為船東與船廠簽約後，由船廠提送系統與設備完整圖說及清單進行審查，確認所有相關系統的細部規格，均能滿足船級規範及國際公約的規定。以利後續現場驗船師於船上執行LNG系統及設備相關檢驗及功能測試。

驗船中心最新發布「船舶液化天然氣(LNG)燃料就緒準則」，刊載於驗船中心網站(www.crclass.org)「出版刊物」頁面公布實施，歡迎業界參考、採用及回饋。

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