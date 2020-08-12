「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於10月14日至16日在台北南港展覽1館展出，匯聚「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」4大主題，預計吸引萬名國內外產業買主觀展採購。展覽期間配合多場專業研討會，打造全臺唯一B2B再生能源產業生態系，歡迎相關業者登記參觀。全球企業提倡再生能源應用 打造臺灣成為「亞洲綠能發展中心」。

全球科技大廠如Facebook、Google、蘋果、微軟等，為響應RE100國際再生能源倡議組織的計畫，預計於2050達成100％再生能源使用，臺灣半導體龍頭大廠台積電亦有參與，可見能源轉型為全球共同目標，臺灣亦不落人後，政府宣布六大核心戰略產業，積極推動能源轉型，以太陽能及風能為首，強化臺灣「展綠」政策，將臺灣打造成「亞洲綠能發展中心」，本年度「再生能源週」再次與「智慧能源週」聯合展出，各縣市政府展示再生能源在地建置的發展與成果。

2020年「台灣國際智慧能源週」聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「氫能與燃料電池」及「智慧儲能」四大主軸，展出企業包含力暘、元晶、茂迪、友達、有成、系統電子、大亞集團、車王電子、上緯新能源、沃旭、安能亞太、哥本哈根基礎建設基金及海龍離岸風電計畫，擁有最完整的能源產業鏈，是指標廠商產品發表、品牌曝光首選展覽。

今年全球受到疫情衝擊，拉大社交距離，遠距活動躍升為主流，為活絡能源產業交流與商機，外貿協會於7月辦理之「TTS Insights 綠能產業線上報導」邀請工研院、台灣風能協會、海龍離岸風電、元晶太陽能，從研究機構、產業協會、投資外商、臺灣本土廠商等不同面向探討再生能源兆元商機發展。展覽期間將舉辦線上採購洽談會，由外貿協會63個海外駐點洽邀重量級買主，與臺灣業者媒合對接。

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