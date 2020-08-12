台北居大不易，許多購屋族選擇到雙北交界處的另一端，用1站的捷運距離，省下「有感」的房價。盤點雙北市交界捷運站，「一站進北市」的新北市站點共有6個，包含淡水信義線竹圍站板南線江子翠站、松山新店線大坪林站，以及中和新蘆線三重國小站、台北橋站和頂溪站，其中以古亭、頂溪差一站，每坪差30萬元省最大。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計2020年1~6月雙北市交界捷運站周邊行情，位於中和新蘆線的捷運古亭站住宅均價為76.3萬，對照下一站的頂溪站，其住宅均價46.1萬元，兩站之間價差30.2萬。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，捷運古亭站位處中正區及大安區交界，區段位置精華，同時為新店線及中和新蘆線雙捷運交會站，加上鄰近國立師範大學和師大商圈，交通、生活、學區兼備，深受民眾青睞，讓古亭站房價維持在較高水平。

下一站，頂溪站位於永和區最精華地段，周圍商業機能活絡、生活機能完備，除了鄰近樂華夜市外，各式商家、銀行、餐廳應有盡有。但因該區發展較早，周邊仍以屋齡較高之公寓、電梯大樓占多數，造成交易價格偏低，因此價格差異最為明顯。而一站抵達北市精華區的優越條件，加上住宅均價又較古亭站便宜近4成，公寓物件總價約800~1200萬元，電梯大樓約1200-2500萬元即能入手，讓不少有購屋預算考量的首購族群決定於此購屋。

表、2020年1月至6月雙北市交界捷運周邊住宅交易價量

位於淡水信義線的捷運竹圍站住宅均價為28.2萬，與前一站捷運關渡站住宅均價37.5萬相比，兩站之間價差9.3萬。謝志傑說明，竹圍站是與北市相隔一站的6站捷運站中，唯一擁有2字頭房價的捷運站，作為淡水信義線上第一個新北市門牌，價格相當親民。捷運站周邊餐飲店家林立，傳統市場、超市、醫院、學校等生活機能一應俱全，生活採買及交通機能都已到位，讓2字頭房價具有高CP值，也因此吸引不少首購族、北市居民及位於關渡的華碩、和碩上班族前來置產。周邊交易產品多為電梯大樓，總價帶約落在800~1600萬。

謝志傑補充，觀察雙北交界捷運站，可以發現位於北市末端與新北開端的兩站價差幾乎都在5萬元以上，站點間區域房價落差大除了台北市、新北市的門牌差異之外，重點仍在於生活圈機能，才是影響房價的關鍵因素，如龍山寺站與江子翠站價格呈現倒掛，江子翠站房價比龍山寺高了1.1萬，主要是江子翠區位佳，進台北市或往新板特區都僅是一站之隔，生活機能已相當完善，還有重劃區開發利多加持，發展潛力佳；反觀龍山寺站位處南萬華，是早期開發區域，周邊住宅相對老舊，是台北市房價親民區塊。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則表示，有一些捷運生活圈的機能實在太弱，房價的落差更容易被放大為台北、新北門牌效應，如機場捷運線上的北門站與三重站，站點間房價差可達3成，在於三重站位於二重疏洪道重劃區，雖然不少建商已取得土地，周邊機能相對同行政區的菜寮生活圈卻不足，三重站周邊社區老舊社區偏多，若僅以一站之隔的北門站2/3房價做考量便下手當地，便恐無CP值可言。

陳炳辰也指出，某些生活圈機能則是過於強大，讓台北、新北一站之差價差卻很高，像是古亭站周邊本屬熱門的公館、師大生活圈，文教氛圍濃厚，為台北老字號文青生活圈，交通、生活、學區、綠地機能通通到位，但捨古亭轉戰頂溪的話，頂溪卻也是新北市相當蛋黃區塊，由仁愛公園周邊的仁愛特區，延伸至捷運頂溪站商圈、樂華夜市，既有綠地公園，又不缺生活、交通機能，且指標高單價社區包括仁愛101、吉美一品等，購屋仍會買在新北市房價偏高的區塊，是否砸大錢買新北市門牌又是另一考量。

(中時新聞網)