詹小妹妹寫生的是廟前的水池。（周麗蘭攝）

南聖宮今早頒發「特別獎」給詹小妹妹時，宮主（右）呼籲大家一起為小妹妹集氣，也請關聖帝君賜福，獎狀由雲林縣寫生研究會長洪志嘉（左）代為接受。（周麗蘭攝）

斗南鎮10日凌晨一處鐵皮倉庫起火延燒隔壁民宅造成祖孫一死三傷悲劇，其中10歲的詹小妹妹在火災發生前才參加斗六市南聖宮寫生比賽，南聖宮今（12日）頒獎，廟方頒發「特別獎」幫還在昏迷中的詹小妹集氣，希望她早日康復繼續畫畫。

供奉關聖帝君的南聖宮今早頒發「特別獎」給詹小妹妹時，宮主呼籲大家一起為小妹妹集氣，也請關聖帝君賜福。獎狀由雲林縣寫生研究會長洪志嘉代為接受。

即將從小二升小三的詹小妹妹畫南聖宮廟前的水池，圖案是一隻鯉魚噴水，旁邊有荷葉、蓮葉。

洪志嘉說，我們從新聞報導聽到詹小妹的名字很熟悉，好像有來參加寫生比賽，經過查證她9日白天有來寫生，很不幸隔天凌晨遇到火災，很替她感到難過，廟方頒發特別獎祝福她早日康復、繼續畫畫。

洪志嘉說，從線條看起來，詹小妹個性開朗活潑，也相當細膩，畫出精彩圖案。

斗南鎮大同路、同安街口10日發生的一死三傷火警源於隔壁倉庫火警延燒到民宅，導致詹家三代同堂的屋子起火，屋內7人都受到輕重傷，其中11歲詹小弟弟不幸喪命，70歲阿公、65歲阿嬤、10歲詹小妹仍在加護病房與死神拔河。

(中時 )