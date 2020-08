美國選戰升溫,北京使出狠招,派遣高官訪台,刻意撩撥北京,圖謀催票固票,同時考驗定力。戰略學者認為北京早就點破川普盤算,應當不會配合演出,相關軍事動態與此無關,國人不必過度解讀。

中華戰略學會研究員張競受訪時指出,美國衛生部長阿札爾高調訪臺,其實說來是個「口袋無籌碼、空手賣人情、騙到團團轉、最後空歡喜」充滿虛像之外交戲碼。北京雖然是在臺下看戲,卻是旁觀者清,照例抗議結案,避免過度反應,受到操弄起舞;但臺北可就是將假戲當真,真是叫人要擲筆三嘆!

張競分析,外交往來折衝,地主安排高規格接待,訪賓就應回報以實質性結果。假若對合作事項未曾作出堅定承諾,僅簽署表面文章猛打高空協議,面對我方明確提出希望美國支援疫苗或醫療交流,只回應帶回美國再作研究,顯然證明訪賓啟程前事先沒有作足功課,套句目前網路流行語彙顯然「是在哈囉?」

張競強調,辦理外交事務必須秉持「成交才能成局,成局才能成行」原則:事前必須確認訪賓到達後,將會提出何種具體方案,而不是在沒有見到任何結果前,就急躁地將到訪作業端上檯面。美國高官來訪雖是榮幸,但若似卑躬奴顏,這實在有失國家格調。

張競嚴肅強調,若是要問本次外賓來訪成果,當然就要認真審視雙方所簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」內容文字意涵;儘管該份文件第B段列出洋洋灑灑多項領域,但在第C段卻很冷酷地寫出”The MOU does not create legally binding obligations. All activities under this MOU are subject to the availability of funds and other resources; as well as other applicable laws and regulations that may govern the Participants and their designated representatives.”(編按:本報依此原文翻譯為「諒解備忘錄並沒有法律約束力,備忘錄下所有的活動都取決於可動用的資金和資源,還有其他適用參與者和選定代表的法律與規範」)從此就可知此項協議隨時可以跳票。

張競更不客氣戳穿,最重要的是此份由美國事務委員會主任委員與美國在台協會處長所簽備忘錄協議,居然只有英文版本而無中文版本,全國民眾就可以知道現在政府辦理外交,已經墮落到多麼低劣之水準。他質疑,難道綠營只有口譯哥,卻找不到筆譯妹來處理文件嗎?

張競點破,華盛頓與台北往來交流,其實是在對北京進行壓力測試,但在與臺北互動過招之間,亦在對相關人士進行「忠誠考核」。訪賓在晉見總統時誤稱姓氏,此種失言就遠途來訪,時差尚未調好精神稍有不濟來說,根本就是件無心闖出糗事,實在不必無謂對其上綱。

張競嚴肅剖析,訪賓失言後社會為之嘩然,藍綠對此展開攻防,綠營黨政官員與親綠媒體,再加上側翼名嘴及學者紛紛提出各種「英語教學」為此抹粉遮掩,但訪賓卻不動聲色靜觀各方表態,最後出面承認口誤,真是將政治表態努力輸誠之士搞到豬八戒照鏡子裡外不是人。

張競提醒,不知在目前國內教育普遍去中國化浪潮下,社會年輕世代是否還能理解「指鹿為馬」作為忠誠檢驗與考核奧妙所在。抹下臉來硬拗最後被揭穿為鬼扯雖然很糗,但若是出發點是忠誠表態,顯然就必須恭喜出面抹粉遮掩者,美國對其忠誠考核必然過關,至於難堪失分根本就不會登錄到政治損益負債表上。

張競笑稱,訪賓在台活動期間,共軍相關動態不過是項巧合,只是媒體與政論必然要作此連結想像。但若問北京對台三大發言系統,不論外交部、解放軍或國臺辦,是否曾點名道姓提及要派共機前來施壓,此外共機迫近就會讓訪賓惶恐離台嗎?只要稍用正常思維評估情勢,就不會配合演出政治操作。

最後張競歸結,阿札爾部長來訪最後能否獲得任何具體成果,只要認真審視任何必須白紙黑字劃押承諾之協議文件或宣言,就馬上可以見到真章。到時候就可以證明到底是台下看戲的北京被騙到跺腳罵街,還是台上演戲的臺北被騙到暈頭轉向卻毫無所獲!

(中時新聞網)