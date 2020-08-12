高宇蓁性感出席品牌慶生會。（J.KAO提供）

高宇蓁刺破氣球慶祝品牌兩週年。（J.KAO提供）

高宇蓁性感出席品牌慶生會。()

戲劇女神高宇蓁副業經營有成，以自己的英文名字縮寫推出的個人品牌J.KAO前年推出後獲各界好評，創業第一年旗下的面膜就狂售百萬片佳績，每個月營業額更平均達千萬，年收破億，在大環境不景氣下締造美麗奇蹟！時逢品牌兩周年，12日舉辦慶生會，雖然疫情艱困，但高宇蓁直言，J.KAO不僅沒受影響更逆勢成長，目前正在往今年營業額目標五億方向前進，一定努力達成！

除了自身品牌，出道前就有歌手發片夢的高宇蓁透露，本來今年就要發片了但因為大環境影響，後來換了整個新的團隊在做這件事，不過什麼決定都是最好的選擇，目前作品方向已經大致確定，已陸續開始收歌，她表示：「對於唱歌發片我是抱著很『神聖』的態度去進行，除了持續上課、練唱外，今年底前會錄約兩首歌，預計明年會發行！」至於是否有計畫再接戲、過戲癮？高宇蓁表示：「其實今年有幾部戲劇邀約，但因為角色不適合，再加上我私心想把J.KAO這個品牌再穩固一點，所以演戲部分就再緩緩，還是要看是否有適合的角色和劇本。」不過她強調：「我沒有不演戲哦！歡迎導演們有好的劇本或角色可以多多來找我！」

忙品牌經營、還計畫發片也不放棄拍戲，還有時間好好談戀愛？她害羞表示「還是有啊」，並坦言交往約三年、小她5歲的室內設計師男友「還在」，對方知道她的工作性質不會抱怨她太忙，至於結婚倒還沒有計畫，「時間到了自然就會想」，是否可能突然跑去登記？她笑說應該不會吧，也沒預想過求婚橋段，沒有要浮誇或太鋪張的方式，有點驚喜就好，至於生小孩，她認為太強求反而會有反效果，有沒有小孩也是天註定的，「好像年紀到了，大家就覺得一定會渴望結婚或生小孩，但過生活才最重要！」

被問男友最喜歡她哪個部位？她比了比自己的腦袋說：「思維！」男友覺得外貌會流逝，但她對所有事情的看法，常讓他覺得她有超乎常人的想法見解。她則最喜歡對方貼心，注意生活上的細節，「需要他時他都在，這樣就夠了」，男友雖然工作也忙，但偶爾也會下廚。

她自創品牌一路親力親為，從產品開發測試到包貨出貨，甚至親自在太陽下曝曬只為了測試自家防曬的實證功效，也因此成為自家品牌的最佳代言人，高宇蓁坦言自己是品牌最大隻「白老鼠」：「每個產品我都會去試用、試擦，然後自己去紀錄每周變化，在實驗過程中去找尋甚麼商品成份最有效，可以帶給消費者最有用的，才是最重要！‭ ‬」她也透露自己經營的秘訣就是「尊重每個員工」，公司從成立至今增加到現在十幾個員工的規模，每一位都是她自己親自面試的菁英，不但身兼多職且身懷十八般武藝，沒有冗員，她把每個員工都當成是朋友，還請員工不要叫她老闆娘，直接喊「宇蓁姐」，她表示：「我辦公室的門永遠是開著的，員工只要有問題可以直接找我溝通，這樣應變能力也快！而且我發現這樣『一條龍』溝通的模式可以讓員工培養自主能力，不用隨時制式固定碰面，有進度、有需要才會開會討論！」

(中時 )