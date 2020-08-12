台北地檢署偵辦立委集體涉賄案，追查發現立委陳超明的辦公室主任梁文一，涉嫌替太平洋流通前董事長李恆隆轉交賄款，昨深夜訊問後當庭逮捕，聲請羈押禁見。台北地院審理後，認為梁涉貪汙罪嫌疑重大，且有勾串之虞，裁准羈押禁見。

據悉，梁在庭上並未辯解太多，而是由律師求情，強調梁只是做陳超明指派的任務，一定會配合調查，但法官認為本案仍有諸多疑點待釐清，無法排除梁與其他共犯、證人勾串可能。

檢調調查，李恆隆涉嫌自2013年起，透過「是知管理顧問」總經理郭克銘等人行賄蘇震清、廖國棟、陳超明等立委，上月底發動搜索，檢察官並對李、郭、蘇、廖、陳等人聲押獲准，梁文一當時則是以10萬元交保。

檢察官連日比對相關證物及證詞，發現陳超明未出席公聽會，而是派梁文一到場，並對經濟部施壓要派員出席，李恆隆得知後，將200萬元「出席費」砍成100萬元，就是由梁出面幫忙轉交，昨傳訊梁後當庭逮捕，今天凌晨聲押禁見。

(中時 )