大陸各地工廠自第1季末逐步復工，AOI廠-由田(3455)營運也自第2季恢復正常，第2季稅後盈餘為2997萬元，單季每股盈餘為0.5元，累計上半年每股盈餘為0.23元，受惠於5G基地台需求持續成長，載板業者擴大資本支出，帶旺由田檢測設備需求，加上公司優化產品組合，由田表示，下半年營運可望大幅優於上半年，審慎樂觀看待今年營收。

由田顯示器相關檢測設備業務於第1季受到新冠肺炎疫情停工與邊境管制影響，相關配套設備延後安裝，導致公司第1季業績陷入虧損，不過在大陸疫情受到控制全面復工後，訂單安裝完工進度恢復正常，由田第2季合併營收回升至4.9億元，季增1倍，營業毛利為2.45億元，季增1.3倍，單季合併毛利率為50.1%，季增7.02個百分點，稅後盈餘為2997萬元，單季每股盈餘為0.5元；累計上半年合併營收為7.34億元，營業毛利為3.5億元，合併毛利率為47.76%，年減0.88個百分點，稅後盈餘為1395萬元，每股盈餘為0.23元。

在印刷電路板檢測設備方面，受惠於5G基地台需求持續成長、以及終端應用開始增溫，帶動ABF載板需求穩定高檔，載板相關業者紛紛在近年擴大資本支出，擴充ABF載板產能，同時也帶動了產線檢測設備的需求，由田在載板檢測領域投注已久，預計下半年度將呈現可觀的成長。

由田表示，除亞太區疫情已較之前穩定，對製造業的影響逐漸淡化外，由田預期在深化技術與產品線布局將有良好成果，同時公司亦著重於優化產品組合，藉以提升整體產品毛利率，平衡產業對公司營收之波動，下半年營運表現可望大幅優於上半年。

(時報資訊)