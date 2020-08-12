看準一中商圈的餐飲實力，築間餐飲集團8月正式插旗一中商圈，在台中一中對面開設中部地區第32家分店！築間餐飲集團表示，為加快全台展店佈局腳步，今年以來陸續展店7家，桃園店預計第三季開幕，積極搶食全台火鍋市場商機。

築間餐飲集團全台目前擁有61間店，中部地區就有32家店，佔了全台近五成的比重。築間餐飲集團首度在商圈開設分店，目的就是要讓一中商圈逛街的民眾也可以輕鬆吃到高CP值的鍋物，因此從上午11點營業至凌晨4點，提供宵夜族群全新的用餐選擇。

築間餐飲集團表示，鍋物套餐選擇多元化，火鍋的靈魂鍋底就有10種選擇，主餐也多達20多種，消費者最在意的價位部分從320元～2,390元，提供多元化的選擇，可依個人喜好任意搭配。

台灣人喜歡吃鍋，一年可以吃到3億鍋，從平價火鍋到高檔火鍋，從個人鍋到鴛鴦鍋，台灣的火鍋文化連外國人也朝聖。

築間餐飲集團創辦人林楷傑，1996年初跨足餐飲產業，2010年與日本協力廠商經數年研發配方，運用當地「崁仔頂魚市場」漁業資源，在基隆創立首家石頭火鍋店，2013年進軍大台北地區、2015年進軍大台中地區、2017年正式成立築間餐飲集團；同時，築間也於大陸上海創立海外總部，將台灣軟實力推向國際。

築間事業版圖遍及北、中、南各鄉鎮市，將幸福的味道傳遞到每一個人的心中。築間表示，堅持提供新鮮高品質的海鮮食材，且提供CP值且平易近人的消費模式，依時令提供多樣化餐點，打造評價美味與健康兼顧的商品。

(工商 )