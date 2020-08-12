內門觀光休閒園區經歷5年漫長的用地變更、與環境影響評估、水土保持審查程序，目前已進入實際設計階段，預定2011年中動工，2013年底啟用，屆時，將可串接田寮月世界，連結旗山、美濃，成為東高雄區域觀光「東高慢食旅」三軸線旅遊帶，最具特色景點之一。

高雄觀光局代理局長邱俊龍12日表示，內門觀光休閒園區基地，位於內門紫竹寺南端，面積約11.5公頃，園區目前用地編定為農牧用地和林業用地，不符合園區以動物及主題遊憩體驗為主的開發使用，因此，觀光局著手辦理園區用地變更作業，已取得「水土保持規劃書」、「環境影響說明書」、以及內政部核發園區開發計畫許可。

他說，工程總經費約2.6億元的內門觀光休閒園區，經歷5年漫長程序之後，目前已進入園區實際設計階段，預定2011年6月完成發包，預計2013年底完工啟用，屆時，將可串接田寮月世界，連結旗山、美濃，成為東高雄區域觀光「東高慢食旅」三軸線旅遊帶，最具特色景點之一。

邱俊龍指出，內門觀光休閒園區設計上，共有4大特色，包括結合「溫和動物區」與「生物多樣性區」，提供遊客與動物零距離遊憩體驗；與「財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會」合作，設置全台首一特有種「原生植物園」，融合「原生動物區」及「水鳥生態區」，營造原生動植物生態秘境；

另外，在空間上，則導入內門宋江藝陣文化精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地特色建築；最後則是搭配現地特有高低起伏地形，引入飛越叢林體驗設施，提供遊客多樣性山林體驗。

(工商 )