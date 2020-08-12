境外資金專法上路將屆滿一年，隨著優惠稅率即將截止，台商境外資金匯回案件數近期顯現倍增，上海商銀為協助台商把握最後一年申請資金匯回，12日在該行民生大樓舉辦「境外資金匯回稅務講座」，邀請財政部台北國稅局局長宋秀玲擔任主講人，以「境外資金安心回台－改變台灣、共創三贏」為題，說明專法相關規範及提供實務上台商面臨的問題與解答。

根據財政部統計，截至8月7日境外資金匯回申請案件計865件，申請匯回金額達新台幣1,973億元，接近2,000億大關。上海商銀表示，該行近一年裡成功協助台商境外資金申請總金逾110億元，隨專法首年租稅優惠進入倒數，建議有資金匯回需求的台商，一定要把握最後黃金期，於8月14日前提出申請，可適用8％稅率優惠，8月15日起的第二年仍有10％稅率優惠，若匯回資金進行實質投資，還可再獲稅率減半優惠，降低稅務負擔。

去年8月境外資金匯回專法上路後，上海商銀指出，為響應政策成立境外資金匯回專業團隊，該行結合存匯、理財、授信及信託等相關業務單位，提供客戶全方位一條龍金融整合服務，已經匯回的台商客戶均表非常滿意。在OBU架構釐清、洗錢防制作業預審檢核、稅務疑慮釐清、實質投資規範、資金匯回規劃等細節及整體作業流程，都有專業而細緻的服務。

上海商銀說明，為服務資金匯回的高資產客群，該行設專人專責服務團隊，累積許多的匯回案例經驗，提供台商不同面向的實務經驗與匯回整合諮詢服務。另政府希望透過台商回流的資金活水推動產業轉型，該行透過本身豐富的外匯經驗、企金資源及通匯網路服務，充分整合資源，成為台商回流及振興台灣經濟的強力後援，協助台灣產業再升級。

(工商 )