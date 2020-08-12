新北市長侯友宜向楊庭豪父母致意。（實習記者朱世瑋攝）

告別式上為楊庭豪覆蓋警旗。（王揚傑攝）

樹林分局同仁集體敬禮，送楊庭豪最後一程。（王揚傑攝）

新北市樹林警分局21歲警員楊庭豪本月2日執行公務不幸殉職，家屬抉擇捐贈器官，讓他遺愛人間，今（12）日在新北市立殯儀館局行告別式，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、新北市長侯友宜到場致祭，並由新北市警局長陳檡文為楊員主持覆蓋警旗儀式，會場外百餘名警察同仁等候送行，楊員雙親含淚表達感謝，場面備極哀榮。

本月2日凌晨，楊員接獲勤務指揮中心通報前往樹林區三俊街支援外勞聚鬥毆案件，行經大安路、俊英街口，與無照駕駛少年衝撞，重傷送醫急救，但因腦幹衰竭，家屬雖萬般不捨，仍決定簽署器官捐贈同意書，讓楊員遺愛人間。

告別式上播放樹林分局為楊庭豪製作的紀念短片，楊員的親友、同事憶起楊員生前點滴，不住抬手拭淚。

楊員的父母過於悲傷無法言語，由司儀代讀給大家的一封信，信中說道「庭豪是個善良天真的好孩子，也是有理想抱負的年輕人，成為警察是他一直以來的夢想，從警以來一直受到長官、同仁的愛護與照顧，無奈天妒英才，庭豪在值勤過程中不幸離我們而去，最後在決定器捐的時候，長官、同仁和醫療團隊全力幫助我們，完成庭豪最後的心願，讓他把愛留下來。」

告別式最後，樹林分局百餘名員警、民防、義警在會場列隊，送楊庭豪最後一程，分局長張明和一聲令下，眾人行舉手禮，目送楊庭豪移靈安奉內湖警察生命紀念園區。

(中時 )