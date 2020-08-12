警方大陣仗巡視遶境路線防有心人士滋事。(呂筱蟬攝)

大溪普濟堂關聖帝君聖誕暨遶境慶典12、13日熱鬧登場，各地社頭藝陣遶境為關聖帝君慶生，被大溪人視為第二個過年慶祝，一連兩天大溪老城區熱鬧非凡，大溪木藝生態博物館13日下午4點起至凌晨入廟，將於大溪大禧FB粉絲頁實況轉播，讓無法親臨現場的朋友能最快掌握遶境第一手資訊。

「大溪普濟堂關聖帝君聖誕暨遶境慶典」為桃園市登錄的無形文化資產，自日本時代大正年間開始傳承已逾百年，核心除普濟堂關公信仰外，還有「社頭」在農曆6月24日關公誕辰遶境為其祝壽。

遶境路線沿路有各社頭設置的臨時社館、居民家門前設有香案，中山老街及和平老街上，遶境隊伍與百年牌樓相互輝映，成為大溪每年最熱鬧的人文風景，民眾參與可近距離觀賞遶境隊伍並與社頭成員互動，洋溢神明聖誕慶典的熱鬧氣氛。

大溪木博館除安排團隊線上直播外，另外還有「關公online」線上遶境、許願、求籤，網頁有計時器，當秒數歸0時民眾也能在網路上共同參與遶境隊伍路線，身歷其境感受社頭文化。另外，為防止遶境過程中有不法情事，大溪警分局聯合各單位出動200多名警力採機動服務，員警一字排開巡視遶境路線展現氣勢，力求維護熱鬧祭典的秩序與安全。

(中時 )