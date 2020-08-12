歷經疫情、火災，綠光劇團仍緊守與戲迷的約定，8月如期上演《人間條件六》，更因戲迷迴響熱烈，緊急在台中、高雄加演場次。火災發生後，劇團成員無一不抓緊時間趕工製作道具、佈景，終於完成劇作所需幕後工程。身兼編劇、導演兩職的吳念真表示，希望透過這齣戲讓世代彼此鼓舞、包容，尤在疫情下的台灣更是需要如此，「我們一起平安走到現在，我們都很了不起。」

吳念真表示，去年本預計在今年上半年就演出《人間條件六》，在大選後撫慰世代因選舉造成的傷痕，劇團還為此預先製作新布景、道具，不料碰上疫情及火災，一切捲土重來。大學就讀會計系的他笑稱，「我是會計系，開演前會先估算成本，這齣戲上演前就虧了近1200萬。」

《人間條件六》藉由現代不同家庭樣貌，拼湊出年輕世代在社會壓力下的無奈。有拚懷孕的年輕夫妻、照顧病榻老父的兒子、面臨父母情緒勒索的女兒及不懂如何溝通的父子，這些家庭樣貌也是由吳念真觀察社會而來。

吳念真表示，《人間條件六》與過往作品不同，是靠家庭片段拼湊出的故事，自己與劇作間的關係相當抽離，看排演時也常常會被劇中情節觸動，如懷不上孩子的夫妻思考到：「該不該讓孩子面對生病的地球。」也是他有兒子前沒有想過的問題，「我寫這齣戲是為了要給我兒子同樣年紀的六七八年級生，我想用理解與鼓舞的心情與他們說話。」

《人間條件六》於2014年首演，此回為第三度登台。演員陣容除原班底的柯一正、羅北安、林美秀、吳世偉、吳定謙、張靜之、黃迪揚、邱永騰、鄧九雲等，也找來金馬影帝陳竹昇、金鐘女配角林嘉俐、新生代演員王為加入行列。

與柯一正飾演父子檔的王為，將和柯一正在劇中有一場動人的父子對話。王為表示，自己出身單親家庭，曾和媽媽一起欣賞《人間條件六》，母子倆人都為劇中情節落淚，藉由飾演角色，他也彷彿解開人生的結，療癒自己與父親間的關係。

吳念真表示，《人間條件六》是人間系列中觀眾回饋最多的一齣戲，曾一次收到600多份觀眾回饋單，其中有人寫道：「謝謝導演，我覺得我們被理解、安慰，原來不是只有我們孤苦伶仃。」讓他也忍不住落淚。

此外，吳念真表示，目前正著手創作《人間條件七》劇本，希望寫一齣台灣的故事，「關於台灣被中國、日本、美國的影響，還有黑道的元素，但要怎麼呈現，我還在構思中。」

《人間條件六》自 8 月 28 日至 30 日起於台北國家戲劇院演出。10 中旬起至台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營歌劇院、台北城市舞台、台南文化中心演出。

(中時 )