前立委、前時代力量黨主席徐永明涉入立委集體收賄案，媒體報導調查局在徐住處搜出300萬元現金，徐供稱錢是向擔任中央部會首長的學長商借；媒體人周玉蔻今在廣播節目點名該名部會首長就是交通部長林佳龍。國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，這個劇情應該比蘇震清的SOGO案更有戲，SOGO之亂從扁時代燒到藍綠大咖立委，現在眼看燒向重量級部長、正國會太子頭上，「案外案檢調辦不辦得下去？」

王鴻薇說，雖然她不喜歡周玉蔻，但她這位「學姐」今天的爆料很有追查下去的必要。徐永明向檢調自爆向某「學長」重量級部長「借錢」，而且該大部長一是直接拿現金，二是現場還有一位正在努力向NCC申請新聞台的媒體負責人台數科董事長廖紫岑在場，這一幕裡面有多少故事啊？應該不止是周玉蔻，所有媒體人都應該感興趣吧。

她說，至今林佳龍否認就是這位重量級部長。但因為徐永明稱之為學長，林佳龍剛剛好符合徐永明的高中和大學學長，兩人又都師承台灣憲法大師胡佛。又剛剛好，林佳龍和廖紫岑淵源深厚。台數科是台中有線業者，美麗的董事長人稱「有線女王」，台數科不但在林佳龍的花博中成功的拿下標案，而且還共同與林佳龍捐助成立「大肚山產創基金會」。林佳龍到底跟徐永明家中保險箱裡面白花花鈔票有無干係，等待檢調釐清。希望不要到時錢過水無痕，不了了之。

王鴻薇說，據媒體報導，徐永明是去年底從學長部長拿到300萬現金，而台數科則在今年3月成功讓NCC准許取得新聞台執照。只是未枓蘇貞昌從中作梗，硬是讓NCC七天內再撤銷了核准。當然，這麼粗糙的手法就被指向民進黨派系又再鬥來鬥去，派系各擁山頭，也要各擁媒體資源，所以這是窩裡反嗎？

王鴻薇強調，這場SOGO之亂，從扁時代燒到藍綠大咖立委，現在眼看燒向重量級部長，正國會太子頭上，看來檢調壓力愈來愈大，只能給他們加加油了！案外案檢調辦不辦得下去？買電視台的媒體集團老板，變成部長拿錢給立委的見証人，沒有鬼嗎？林佳龍剛好是徐永明學長，剛好與有線女王有好交情，蘇貞昌為何7天就讓台數科到手的鴨子給飛掉了呢？

(中時 )