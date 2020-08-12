新民高中學生黃郁婷（左起）、劉庭安、謝孟芩組隊，創作「神氣活現」平面設計，奪下莫斯科金蜂獎。（林欣儀攝）

新民高中吳明賢（左起）、王莉絨、王家●、陳詩云組隊，設計「觀窗」系列創作，奪下德國紅點獎。（林欣儀攝）

台灣早期「鐵窗花」意象注入新創意，躍上國際設計舞台！新民高中多媒體設計科學生以鐵窗花為主軸，結合台灣特色景點，設計「觀窗」系列作品，奪下紅點設計獎；另一組團隊以土地公等神像概念、延伸出「神氣活現」平面設計，也奪下莫斯科金蜂獎。

拿起「觀窗」系列的小檯燈、書本，團隊成員王家珉、王莉絨、吳明賢、陳詩云說，有感於早期的鐵窗花已很少見，為翻轉民眾對其醜陋的刻板印象，決定融入台灣在地景緻，將基隆燈塔、西螺大橋、東海大學教堂及台東熱氣球、平溪天燈、海生館等意象注入窗花概念，呈現台灣文化。

指導老師王建翔指出，學校去年打造全新創客教室，學生們利雷切機等機器創作，其中書籍還結合旋轉書背設計、融入一片片門的概念，與來自世界的設計大師一較高下，奪下品牌與傳達設計類紅點獎；而奪下莫斯科雙年展金蜂獎的「神氣活現」是從世界74國、3萬多件作品中脫穎而出，成為台灣第一所奪下該獎項的高中。

「神氣活現」設計者黃郁婷、劉庭安、謝孟芩說，宗教信仰與台灣人生活密切結合，但傳統廟宇中的神像多很莊嚴，為了讓其更貼近民眾、也幫助國外人士了解台灣宗教文化，透過直線、幾何與黃金比例概念，重新塑造媽祖、月下老人或財神爺、土地公等形象，展現台灣神明的趣味風貌。

參賽學生說，原本覺得國際設計獎距離自己很遙遠、幾乎不敢抱希望會得獎，在收到得獎信函時，真的很驚喜、還不斷相互詢問「是真的嗎？」校方指出，新民學生2017年也曾獲得紅點大獎，短短3年內第二次獲獎，又拿下台灣第一座由高中生奪得的金蜂獎，教學受肯定。

(中時 )