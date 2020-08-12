一名在伊朗的英國律師遭伊法院因涉嫌間諜罪判10年有期徒刑。

據《阿拉伯新聞》當地時間昨日（8月11日）報導，名叫西爾卡尼（Shahram Shirkhani）的一名擁有伊朗和英國雙重國籍的律師在德黑蘭因間諜罪遭伊朗司法部判10年有期徒刑。伊朗當局稱西爾卡尼是英國軍情六處（MI6）的情報人員，向英國政府泄露了伊朗政府機密。

伊朗司法部發言人埃斯馬伊利（Gholamhossein Esmaili）稱西爾卡尼向英國情報局泄露了伊朗中央銀行和國防部的機密情報。此外，伊朗當局還指控他為軍情六處招收間諜。

西爾卡尼是一名在德黑蘭工作的律師，曾經也擔任過伊斯蘭阿扎德大學法學教授和伊朗外資機構的法律顧問。

此外，發言人稱伊朗還逮捕了4名西方國家的間諜，指控他們為英國、以色列和德國刺探情報。

這引起西方國家和許多國際人權組織的極度不滿，譴責伊朗司法部針對性地逮捕西方人士。人權觀察（Human Rights Watch）揭露說伊朗政府執法非常「隨意」，按國籍拘捕外籍人士。

上個月（7月），伊朗處死了一名涉嫌為以色列和美國提供情報的前翻譯員，稱其幫助了美國刺殺蘇雷曼尼將軍（Qasem Soleimani）的行動。

(中時新聞網)