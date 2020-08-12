白羅斯（舊稱白俄羅斯）的總統大選結果出爐後，引發連續第3日示威，警方11日稱，至周一晚間共拘捕5000人、60名警員受傷。歐盟警告，將向鎮壓示威者及介入選舉人士實施制裁。至於逃亡到立陶宛的反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），稱它離開國家是為了保護子女。

數千名示威者周二晚間在首都明斯克及全國多地上街抗議，警方迅速戒備，使用閃光彈及和橡膠子彈驅散人群，但仍有零星示威者在市中心頑強抵抗，最終有數十人被捕，包括手持鮮花出席悼念活動的市民。

敗選的季哈諾夫斯卡婭逃到立陶宛首都維爾紐斯，她發布影片，形容離開國家是「艱難的決定」，相信有人會因此而憎恨、譴責自己，但也會有人諒解。她又稱，已與子女在立陶宛團聚。她也透過另1段影片，促請支持者尊重法律及避免與警方衝突。

在連日示威中，警方以強硬手段大舉逮捕示威者，引起外界關注。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）警告，27個成員國正考慮針對鎮壓示威者的警方人員及干預大選的官員採取行動，他直斥大選絕不公平、也不自由，促請總統盧卡申科展開對話。

(中時 )