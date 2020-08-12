港股昨日漲逾500點後，今日曾再漲400多點，截至港股收盤，恒指收漲353點或1.42％，報25,244點，為近三周高點；國企指數收報10,215點，漲62點或0.62％；恒生科技指數收報7,010點，跌119點或1.67％。

個股方面，騰訊收盤漲1.4％，報520.5港元。

美團收盤跌2.1％，報213.8港元。

(工商 )