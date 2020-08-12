港股開低走高 恒指收漲1.42％ 17:002020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股昨日漲逾500點後，今日曾再漲400多點，截至港股收盤，恒指收漲353點或1.42％，報25,244點，為近三周高點；國企指數收報10,215點，漲62點或0.62％；恒生科技指數收報7,010點，跌119點或1.67％。 個股方面，騰訊收盤漲1.4％，報520.5港元。 美團收盤跌2.1％，報213.8港元。 (工商 ) #收漲 #收盤 #收報 #港股 #恒指 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》日圓回落 日經指數收漲0.41％ 15:572020/08/12 財經 陸股三大指數收盤下挫 深成指收盤跌逾1％ 15:582020/08/12 財經 陸股開低走低 深成指午盤重挫近3％ 11:522020/08/12 財經 《韓股》看好疫苖與經濟復甦 韓股收漲0.57％ 16:142020/08/12 財經 《國際金融》景氣股揚眉吐氣 歐股大漲1.68％ 09:092020/08/12 財經 陸股三大指數開盤漲跌不一 深成指開盤微跌0.21％ 10:102020/08/12 財經 《美股掃瞄》美股消息面：避險情緒降溫 金價跌破2000美元 10:002020/08/12 財經 美財長：違規中概股 明年底退市 04:102020/08/12 全球財經 賣壓出籠 台指期跌逾百點 04:102020/08/12 證券．權證 《美股》1股拆為5股 特斯拉盤後漲逾7％ 09:262020/08/12 財經 財經熱門新聞 亞馬遜、臉書、蘋果等52家科技巨頭 聯手告川普 - 財經 金價暴跌又暴漲 今晚還有顆未爆彈 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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