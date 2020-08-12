國內高爾夫球產業代工龍頭復盛（6670），今年上半年每股稅後盈餘只有3.89元，不過，因為下游客戶從6月營收開始跳升，加上庫存只剩去年同期的70％到80％，因此，進而積極下單，8月開始出貨之後，營收將同步反應，並且一直旺到今年年底，如果疫情沒有惡化，能見度可看到明年第一季。

今年第一季每股稅後盈餘已達3.28元的復盛應用，第二季受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，每股盈餘只剩0.61元，累計今年上半年每股獲利約3.89元，比去年同期的6.24元，年減約37.66％。

復盛12日下午舉辦法說會，復盛發言人許廷儀指出，今年3月和4月「真的很慘」，客戶營運受損，因此也被迫延單、砍單，國內的高爾夫球桿頭代工廠，連帶受害。

他說，今年5月的訂單，客戶仍在觀望階段，使得7月的營收只有8.62億元，並沒有明顯好轉，但，復盛2家美國上市櫃公司客戶，6月營收暴增20％以上之後，而庫存大約只有去年同期的70％到80％，強勁的市場需求，加上庫存減少，使得下游客戶從6月開始積極下單。

許廷儀表示，美國下場揮打高爾夫球的人口，近來成長超過2位數，在產品去化速度加快的情況之下，下游客戶無論是舊品或新品的訂單，可望從8月開始出貨，「客人強勁的需求非常強」，復盛營收將從8月開始反應，並且一路旺到今年12月。

他樂觀指出，根據此一趨勢，如果國際疫情沒有太大變化，「訂單可以旺到明年第一季」。

(工商 )