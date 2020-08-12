外貿協會董事長黃志芳今日出席工商時報「壯闊東協，台商雄起」論壇，他認為，台灣是數位轉型的軍火庫，可以協助東南亞台商做數位轉型，貿協已經和越南台商合辦線上工作坊，台商反應都很熱烈，預計月底還要和印尼台商協會舉辦線上座談，討論台商如何透過數位轉型來打世界盃。

黃志芳指出，全世界局勢天翻地覆改變，2018年美中貿易戰開始動蕩不安，2019年底爆發新冠肺炎疫情，今年疫情在全球蔓延，台灣是世界疫情中的人間樂土，不但防疫成功，經濟表現，仍然非常亮眼。

他表示，主計處估計，台灣今年經濟成長可以維持在1.6個百分點。今年一到六月，出口數字充分反映疫情對各國衝擊。出口成長亮眼，跟兩件事有關：一、未來世代的科技，例如5G，二、疫情引起的零接觸經濟和宅經濟。

資通訊產業，佔台灣出口超過50％，產值超過ＧＤＰ的50％，這是為什麼台灣在疫情衝擊下，經濟仍然有希望保持正成長。

黃志芳認為，要輔導台商打國際杯最後一塊拼圖，就是要數位化，新冠肺炎疫情讓全世界加速數位化，因為疫情，這個世界回不去了，徹底改變了，即使是2023年全球經濟恢復後，樣貌也不同了。未來幾年將是一個低體溫的經濟，低成長、低通膨、低利率，每一個低，對經濟都是很大衝擊。政治也回不去了，中美競爭不只是貿易戰，還包括科技戰、貨幣戰、金融戰，最新的地緣政治，政治和國際外交也回不去了。傳統透過國際機構維持世界是序的時代，已經回不去了。商務也回不去了，傳統商務受到很大影響。

黃志芳指出，貿協兩年前就看到，供應鏈有全球性的重組，在疫情影響後，供應鏈最新趨勢，從全球化走向在地化和區域化的就地供應，台商在全球供應鏈中，扮演舉足輕重的角色，過去中國是世界工廠，是台商經營起來的，中國大陸出口前十大，三分之二都是台商公司，世界工廠會變成工廠世界化，各個區域都會建立區域內的供應鏈，如何在這個過程當中，繼續保持台商關鍵的影響力。

黃志芳預估，供應鏈轉型的最重要關鍵期，至少要3到5年，為什麼這麼看好東協？因為從FDI流入，東協和南亞是世界吸引外資最重要的地區，今年因為疫情，全世界FDI都會大幅衰退，無論是傳統產業還是高科技產業，但東協仍然是FDI最熱門的地區。

他分析，政府對新南向市場的兩大戰略，一是以人為本，二是當成內需市場的延伸。過去這幾年，貿協在東協辦了很多活動，台灣業者跟著貿協到東協去。全球供應鏈重組時，東協對台灣企業來講，仍是最重要的基地，新南向在前四年基礎上，未來在供應鏈重組時，扮演關鍵角色。

目前日本、韓國企業都大舉進入東協，東協是兵家必爭之地，台商要靠什麼打國際盃？最後一塊拼圖就是數位競爭的能力，決定企業競爭的能力。過去這幾年黃志芳在東協拜訪很多台商企業，最後的拼圖，就是要幫東協的台商企業，從20世紀走向21世紀，數位化的世紀。

他指出，疫情爆發後，才幾個月的時間，全世界瘋狂的在做數位轉型，貿協上半年實體活動都停擺，但全部轉到線上，很多台灣企業也在積極作數位轉型。貿協跟科技公司，例如微軟、資策會，跟地方政府合作，辦了很多台灣中小企業數位轉型的工作坊。貿協實體活動停辦，兩三年前就推動數位轉型，今年要用最快速度，把最新科技應用在數位貿易上。

由於今年實體國際展覽都不能辦，因此貿協跟新創科技公司開發虛擬展覽，不只是線上展覽，貿協是第一個踏入虛擬展覽的組織。未來一定是虛實整合的世界，台灣國家防疫館，是上半年推數位轉型很成功的案例。

他表示，這個世界已經改變，東協台商必須要快速跟上數位化的腳步。東協、南亞、印度等，會是新科技的熱點，透過數位方式做好經營管理，就會跟不上競爭者。資通訊產業所提供的硬體服務，讓台灣成為數位轉型的軍火庫，只要跟資通訊相關的，都正成長。

黃志芳表示，過去兩個月，貿協跟越南台商協會，舉辦兩場線上工作坊，邀請專家跟東南亞台商分享，包括日本、新加坡、印度台商都參加，大家回饋收穫很大，希望繼續辦理。月底要跟印尼台商協會，舉辦另一場數位線上座談。東南亞台商非常需要數位服務，數位轉型輔導。展望未來，亞洲和全球成長最快速，亞洲也會是數位轉型最活躍的地區，例如google要投資一百億美金投資印度中小企業數位轉型。

東協是重要內需市場，也是數位轉型上很重要的市場，貿協協助台商打國際盃，台商要開始透過數位的方式參與競爭，不只是打亞洲盃，甚至是要打世界盃。

(工商 )