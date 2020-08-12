瘦子推出首張個人專輯《靈魂出竅 Outta Body》，近期拍攝《ELLE》8月號封面人物，分享自頑童MJ116出道12年後，宣布單飛這一年多創作30多首，選出13首最想呈現給大家的作品，「這一次想任性地做一張給自己、20年後聽也不後悔的作品。」

新專輯將批判的力道和態度，轉為更深刻的社會觀察和反思，瘦子很清楚娛樂產業的遊戲玩法，認為音樂是藝術、也是商業產物，他視自己為音樂人，也是生意人，「頑童就是80%的我們加上20％的妥協。沒有妥協的嘻哈音樂賺不了錢。」掙扎、妥協也讓作品更有力量，「如果完全不掙扎，三歲小孩也做得到啊，最難的就是在中間做出偉大的作品」。

被問到這次新專輯的掙扎？瘦子說：「其實掙扎很小，其實我不想要把我的臉放上去，但這世界還是要看到你的樣子，所以專輯封面上還是有我。我很希望做張專輯，大家不知道我是誰，聽我的音樂就好。」

瘦子透過新歌，探討關於價值觀、人類與科技、人與人之間關係等議題。如〈Money Bag〉這首直譯是錢袋，講述資本主義在現代科技和網路中加快迴圈運作速度，不自覺便會落入圈套。〈Something I dont need〉則是在愛妮島的旅行中體悟，在沙灘享受美景，不比住高級度假村的快樂少。儘管如此，瘦子認為對人類來說唯物與唯心都需要，「曾聽說當人類的心靈和道德提升時，才是真正的進化。在那境界之前，我想唯物還是必須存在的。」

從頑童第一張專輯20歲，至今32歲的瘦子認為，對照成名以前的默默積累，快樂時光似乎過得特別快，偶爾會想念以前巡演那段密集快速運轉的日子，不過認為該經歷都經歷，也講起量子力學的雙縫實驗，得出結論「時間就是我們，我們就是時間，沒有我們就沒有時間」，假設自己再活40年，應盡情活在當下，感受並享受著因為你我存在而存在的時間。前陣子瘦子練泰拳，接下來想學的是自由潛水和打魚。

瘦子拍攝《ELLE》8月號封面人物。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

自嘻哈團體頑童MJ116出道，瘦子清楚娛樂產業的遊戲玩法，認為音樂是藝術、也是商業產物。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

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