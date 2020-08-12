2000年6月，Carmen和Lupita在墨西哥誕生，兩個人各自控制兩隻手臂和一條腿共用肋骨、消化器官及生殖系統，現在也滿20歲了。憑藉著父母拿到的工作簽證，她們現住在美國康乃迪克州，並且接受先進醫療的照護。

姐妹倆人雖然共用一個身體，但性格南轅北轍，Carmen詼諧風趣，較有主見；Lupita則較為靦腆，不愛說話。兩姐妹經常一起跑步及彈鋼琴。也從來不會鬧意見。

醫師表示，因為兩個人的器官共用，所以手術的危險性極高，如果不分割的話，可能性命會受影響，因為脊椎嚴重彎曲壓迫到肺部，肺活量不到正常人的40%，呼吸也會受到影響。

兩人一直到4歲時才會走路，衣服通常是買兩套，母親的朋友們幫忙拆開、量身打造後再縫合，現在兩個人在高中唸農業相關課程，因為都很喜歡動物，未來也想當獸醫、做畜牧相關的工作，她們也很看得開：「雖然走在路上常常要接受來自四面八方的眼光，也有人會莫名奇妙給我們錢，我們都會還回去。我們認為，自己的身體只是和別人不太一樣罷了，但這樣的我們，身體共用，而且在精神上也能為彼此打氣、支持。與其動手術可能會失去對方、背負這樣的風險，還不如一直這樣下去、好好渡過每一天。」

Carmen現在為了要取得駕照，正在和父親學開車，Lupita則是幫忙看路、注意車況，她們希望取得駕照後就能自駕去拜訪友人。

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(中時新聞網)