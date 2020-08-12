新冠肺炎以來，許多人都會保持社交距離、勤洗手及戴口罩，根據最新的諸多調查顯示，對於新冠肺炎採取的態度，和「個人資質」有關。

2020年3月時，發現新冠肺炎容易有群聚感染的情形，許多地區進行了封城，但還是有些人會不顧一切嚐試外出。在美國國立衛生研究所工作的謝蔚臻（Weizhen Xie）及研究團隊，對住在美國的850人，進行關於保持社交距離及個人認知能力相關調查，時間從2020年3月13日開始的兩周內，觀察是否有遵守社交距離，也查看被調查者的工作記憶（工作記憶的重要功能在於運用適當的策略來幫助汲取的訊息在短期記憶庫中保持活躍。例如計算較慢的人，工作記憶的能量較不足）等。

根據分析的結果發現，工作記憶較高的人，比較能遵守保持社交距離的規定，所以就能降低公共衛生的負擔，也因為較有判斷力，腦中會收集很多情報，並進行分析。

另一方面，華沙維申斯基紅衣主教大學心理系教授Magdalena Zemojtel-Piotrowska及研究團隊調查住在波蘭的755人後發現，會想要獨佔物資及資源，「買爆」的人，通常具有反社會的性格，還具有「暗黑人格」--自戀（Narcissism）、精神變態（Psychopathy）及馬基雅維利主義（Machiavellianism），對道德感較薄弱，也不關心外界。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)