今年沙雕展以2020愛情故事為主題，16日正式開展出15座「液態之愛」作品，夜晚還會有光雕秀照亮夜空，今年另加入AR實境，民眾可用手機欣賞浪漫的作品。（水利局提供／戴上容新北傳真）

新北市水利局每年舉辦的八里沙雕展，鬼斧神工、活靈活現的沙雕藝術總吸引大批人潮，今年沙雕展以「2020愛情故事」為主題，16日將正式開展出15座「液態之愛」作品，夜晚還會有光雕秀照亮夜空，今年另加入AR實境，民眾可用手機欣賞浪漫的作品。

水利局表示，今年沙雕展入口意象呈現愛的宣言，例如：貓、狗坐在彼此身旁，象徵跨物種、跨性別情感，以及對愛情願景的作品「愛的日月曲」、「戀人絮語」等創作，呈現愛情從無到有的過程，晚間6點半至10點半沙雕還會浪漫點燈。

此外，沙雕還特別結合AR擴增實境，利用手機掃描作品解說牌上的QRcode，即可讓靜態沙雕增加動態背景；沙雕旁另設有美麗的光雕秀可欣賞，光雕秀將以光線、音樂訴說原本陌生的兩人來到八里婚紗廣場，從一步步的接觸、交往過程，直到披上婚紗步入禮堂等愛情故事。

水利局補充，沙雕展在中秋節前後將「加碼」展出快閃沙雕秀，屆時的作品將會以瀕臨絕種的動物為發想，目前創作名稱為「消失的海翁」，作品是反應近幾年許多魚種隨著人類獵捕的行為，面臨滅絕的困境。

(中時 )