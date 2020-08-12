日系迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）上半年營運轉虧，每股虧損0.4元，財務長田村和也表示，主要受展店初期費用較高及新冠肺炎疫情影響。目前開業滿1年的既有店營收已回升至去年同期的80～90％，未來仍將延續積極展店方針，並致力提升獲利表現。

亞洲藏壽司第二季合併營收4.98億元，季減2.56％、年增0.65％，但毛利率降至37.97％、營益率負1.76％，本業小幅虧損。稅後虧損632.5萬元、每股虧損0.17元，連3季出現虧損，但衰退幅度較首季減少29.13％。

亞洲藏壽司上半年合併營收10.1億元、年增8.47％，續創同期新高。但毛利率38.02％、營益率負1.45％，較去年同期43.22％、10.21％明顯轉虧。稅後虧損1525萬元、每股虧損0.4元，較去年同期獲利6494萬元、每股盈餘1.91元明顯轉虧。

田村和也表示，上半年營運轉虧，主要由於新冠肺炎疫情導致來客減少，影響落於2～4月、又以4月最嚴重。不過，5月以來營運狀況已見明顯回升，營運1年以上的店面單月營收，已恢復到去年同期的80～90％。

隨著疫情影響趨緩帶動來客數回流，配合展店效益持續顯現，亞洲藏壽司7月自結合併營收2.23億元，月增18.45％、年增14.56％，改寫歷史新高。前7月合併營收12.34億元、年增9.53％，續創同期新高。

田村和也指出，藏壽司的店鋪投資成本較高，營收規模將顯著影響獲利表現，由於會在展店初期便認列大部分費用，壓抑短期獲利表現，但為確保未來獲利成長空間，將維持積極展店方針，目標每年新展5～10家步調，並持續致力提升獲利表現。

(時報資訊)