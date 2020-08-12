彰化榮家定期銷毀訪客個資。（彰化榮家提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家日前依據新冠肺炎「實聯制措施指引」，在政風人員全程監看下，將6月份訪客探視紀錄表放入碎紙機銷毀，確保個資無外洩疑慮，保障民眾隱私權。

彰化榮家自6月起配合「防疫新生活運動」，除對訪客採行實聯制措施外，每月辦理訪客個資文件銷毀作業，截至目前為止已銷毀807份，在政府推動防疫新生活運動後，訪客人數持續增加，6月訪客探視紀錄表共計487份，而7月訪客探視紀錄表更高達600多份，將於資料保存期限28天屆滿時，辦理銷毀。

目前彰化榮家訪客個資文件由保健組指派專人專責妥慎保管，除供有疫調需求時可立即聯繫訪客使用外，不得作為其他用途，以防個資濫用，並於官網告知個資當事人權益事項。

政風室主任劉昌元說，6月1日陪同住民前往派出所報案，雖然實聯制措施指引在5月28日公布，仍被要求出示身分證，除電話外還要填寫姓名、身分證字號，且可以看到其他民眾的個資，因為指引有提到只要能聯絡上即可，就像餐廳訂位，以免增加個資暴露風險，當場跟值班員警反映。特別提醒業務單位訪客登記資料務必符合「最少侵害原則」。

榮家主任史浩誠表示，針對訪客出入登記資料，彰化榮家將依「專人保管、防疫使用、依限銷毀」三原則，善盡個資法規範的隱私權保護義務，請住民家屬及訪客安心，並將建立稽查機制，監督實聯制落實情形。

(中時 )