台中市建築經營協會大師講座進入下半年，與會的講師越發精彩！8月邀請到流通業教父徐重仁，以「走舊路，到不了新地方」為題開講，徐重仁將40年企業經營心得完整、無私的公開，吸引近300位會員們聆聽，講座大爆滿。

「解決顧客的不方便就是商機！」徐重仁舉了日本搬家公司為例說，這家搬家公司是由一位家庭主婦創立的，因為先生的工作關係，全家人經常被迫搬家，因為瞭解搬家的麻煩與困擾，因此當她開設搬家公司時，總是「融入顧客的情境」，更因為具有同理心，解決了搬家者的困擾，搬家公司一砲而紅！

面對後疫情時期，網購宅配與外送大為風行，是否會影響到實體零售通路？徐重仁表示，有些事情是網購、宅配無法取代的，「您要老先生、老太太在網路購物，他們會覺得很無趣，買東西其實就是出門走走、找人聊聊天」，因此，網購宅配與實體通路還是要互補。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，徐重仁曾擔任統一超商總經理與全聯福利中心總裁，台灣流通產業一波又一波的轉變、導向不同的服務領域，徐重仁都深刻參與其中。他在退休後擔任總統府國策顧問，並創辦重仁塾及筑誠創研，重視各年齡層的推廣教育亦親自開講分享，以他個人多年來企業經營智慧，能夠提供企業主全新思維，在競爭市場中找尋切入點。

1977年，徐重仁自早稻田大學商學研究科流通經濟學碩士畢業，返台後加入統一集團，他自統一超商創始以來便參與經營，從連續虧損七年至今終成台灣第一大零售業公司，引領台灣連鎖便利商店的蓬勃發展。而留日的背景，讓他對於日美先進零售業的觀察入微，再加上洞悉國內消費趨勢、生活型態轉變，引領台灣流通產業走向不一樣的路。

演講中，徐重仁從學生時代談起，如何開啟與流通及零售的不解之緣，以及他是如何將便利商店引進台灣；而過程中，他是如何從消費者的「不方便」看到商機，便利商店種種創新不只迎合時代潮流，更是站在顧客的角度，提供好的商品與服務。

轉任全聯福利中心總裁後，徐重仁也發起了第二次流通革命：關於超市的改革，導入生鮮產品、營造幸福賣場，並結合科技，持續進化；他也分享對於現今無人商店、自動販賣機、商店異業跨界、Muji日本新型態店的第一手觀察：超市生鮮、互動式調理櫃台進駐，賣場定位界線模糊，在地食材、產地直送，對於生產者與消費者間的互動更為緊密與重視。

徐重仁也以多年來的工作經歷給專業經理人建議，領導與帶人要著重理性與感性的平衡，不忘時常自省，找出突破解決之道，以「利他」的精神經營事業。在創新與品牌打造方面，他也提出，創新不是無中生有，而是回歸人的基本面，滿足市場與顧客需求至關重要。

(工商 )